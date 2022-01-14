***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.01.2022 09:28
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
13.01.2022
S
67,000
3.88
260,075.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993803
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
0
En Düşük
0
18:0513,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0725
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,4972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0844
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4694
18:05794,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,69
|Açılış
|: 793,77
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|7.650,30
|26.333.635
|% 2.300,00
|
|BASGZ
|13,10
|88.229.954
|% 1,95
|
|OZKGY
|7,25
|27.542.013
|% 0,00
|
|ORGE
|6,78
|13.741.056
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,25
|27.542.013
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,44
|50.879.747
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,03
|1.522.728
|% 0,00
|
|ORGE
|6,78
|13.741.056
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,25
|27.542.013
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,25
|27.542.013
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 0,00
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 0,00
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,00
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% 0,00
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4791
|13,5095
|% -0,53
|
|Euro
|15,4607
|15,4972
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,5173
|18,6102
|% -0,18
|
|Frank
|14,7998
|14,8889
|% -0,27
|
|Riyal
|3,5936
|3,6116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|5,20
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,65
|84,65
|0,18
|