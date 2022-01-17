***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.01.2022 09:22
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
14.01.2022
A
3,000
3.91
11,715.00
14.01.2022
S
4,500
4.00
18,015.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994584
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
0
En Düşük
0
18:0513,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0479
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4800
18:0515,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0457
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,4022
18:05794,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,57
|Açılış
|: 794,24
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|20,98
|16.884.812
|% 0,00
|
|ADEL
|36,00
|13.146.128
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|8.070.182
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|112.583.907
|% 0,00
|
|AGESA
|24,54
|2.101.766
|% 0,00
|
|ACSEL
|20,98
|16.884.812
|% 0,00
|
|ADEL
|36,00
|13.146.128
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|8.070.182
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|112.583.907
|% 0,00
|
|AGESA
|24,54
|2.101.766
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% 0,00
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5362
|13,5663
|% 0,35
|
|Euro
|15,4600
|15,4947
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,5129
|18,6057
|% 0,40
|
|Frank
|14,7862
|14,8753
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6073
|3,6254
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,57
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,21
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,07
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
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17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem