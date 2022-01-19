***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.01.2022 09:58
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
18.01.2022
S
5,296
4.16
22,008.40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995119
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
0
En Düşük
0
17:3213,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0738
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6148
En Düşük
13,4653
17:3215,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1209
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4381
En Düşük
15,3043
17:32791,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,41
|Açılış
|: 792,25
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
793,61
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|BLCYT
|15,46
|73.552.597
|% 0,00
|
|AYES
|24,22
|93.719
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|BAYRK
|6,44
|2.819.999
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|35.191.345
|% 0,00
|
|AKSUE
|25,88
|10.686.973
|% 0,00
|
|ANELE
|2,44
|10.126.281
|% 0,00
|
|ATATP
|80,00
|164.783.396
|% 0,00
|
|ARASE
|83,20
|11.725.224
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5976
|13,6065
|% 0,57
|
|Euro
|15,4161
|15,4350
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,4446
|18,5371
|% 0,59
|
|Frank
|14,7829
|14,8720
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6125
|3,6306
|% 0,44
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,52
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
Seans Raporu
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