***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.02.2022 09:25
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
8.02.2022
A
21,289
5.00
106,460.87
8.02.2022
S
16,267
5.06
82,249.01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000543
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.046
En Düşük
2.017
18:0513,5668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0257
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
|
13,5799
En Düşük
13,5168
18:0515,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0469
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,5298
En Düşük
15,4567
18:05800,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,92
|Açılış
|: 800,04
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|27,30
|81.892.585
|% 0,00
|
|ADEL
|32,52
|31.902.929
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|20.677.497
|% 0,00
|
|AEFES
|29,56
|36.699.231
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,72
|56.850.504
|% 0,00
|
|ACSEL
|27,30
|81.892.585
|% 0,00
|
|ADEL
|32,52
|31.902.929
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|20.677.497
|% 0,00
|
|AEFES
|29,56
|36.699.231
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,72
|56.850.504
|% 0,00
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 0,00
|
|EREGL
|29,60
|1.918.803.994
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|445.619.304
|% 0,00
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5615
|13,5668
|% 0,19
|
|Euro
|15,5062
|15,5283
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,2983
|18,3901
|% 0,14
|
|Frank
|14,6132
|14,7012
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6040
|3,6221
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|0,73
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,06
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,01
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-0,33
|