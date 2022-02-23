***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.02.2022 09:15
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
22.02.2022
A
3,250
4.89
15,892.50
22.02.2022
S
4.92
16,604.70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003646
BIST
10:412.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 20,88
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:4113,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:4115,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6646
En Düşük
15,5259
10:41841,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,58
|Açılış
|: 841,06
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:39
|HUNER
|2,42
|6.932.939
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|KLGYO
|1,05
|4.547.671
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,64
|752.570.444
|% 4,37
|
|THYAO
|29,00
|449.974.682
|% 0,42
|
|KRDMD
|11,73
|434.854.311
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,99
|148.491.309
|% 0,00
|
|GARAN
|11,70
|135.095.398
|% 0,09
|
|ODAS
|1,40
|106.483.349
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,99
|148.491.309
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|434.854.311
|% 1,47
|
|EREGL
|29,64
|752.570.444
|% 4,37
|
|KARSN
|4,11
|88.114.639
|% -0,72
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8003
|13,8094
|% 0,05
|
|Euro
|15,6572
|15,6720
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7047
|18,7985
|% 0,06
|
|Frank
|14,9185
|15,0084
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6665
|3,6848
|% -0,06
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,76
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|0,12
|