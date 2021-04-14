***ATA* *GWIND*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.04.2021 10:04
***ATA******GWIND*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Galata Wind Enerji A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927792
BIST
10:061.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,87
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.394
En Düşük
1.381
10:068,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:069,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:06455,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 455,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:06
|MTRKS
|54,50
|14.034.295
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.595.894
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|409.432
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|5.765.360
|% 9,94
|
|LUKSK
|70,45
|373.526
|% 6,90
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|302.920
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|EREGL
|17,04
|63.256.212
|% -0,29
|
|GARAN
|6,80
|59.012.919
|% 1,49
|
|SASA
|44,20
|52.756.618
|% 4,44
|
|KRDMD
|7,38
|47.661.478
|% 0,14
|
|BJKAS
|13,19
|32.579.139
|% -2,37
|
|TSKB
|1,30
|28.136.388
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,83
|25.571.470
|% 2,23
|
|GARAN
|6,80
|59.012.919
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,10
|17.341.010
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,38
|47.661.478
|% 0,14
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0998
|8,1058
|% 0,00
|
|Euro
|9,7005
|9,7076
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1488
|11,2048
|% 0,32
|
|Frank
|8,7769
|8,8298
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1551
|2,1659
|% 0,00
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,40
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,04
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|0,90
|
Seans Raporu
10:06
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10:20
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10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 68 artarak (% 0.98 ) 1, 203
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10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, YAPRK, MTRKS, TUREX
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10:20
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