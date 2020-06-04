***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2020 11:04
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 04.06.2020 Tarihli Kararı ile
Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Şirketin 2020 yılı içerisinde düzenlenecek finansal tabloların denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, sözkonusu kararın yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848969
BIST
12:20109.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 467,22
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:206,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:207,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:20371,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,29
|Açılış
|: 371,24
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|199.570.923
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.011.261
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.540.355
|% -9,95
|
|THYAO
|12,64
|565.314.363
|% 0,88
|
|PETKM
|3,77
|486.032.547
|% 2,72
|
|GARAN
|8,20
|430.405.600
|% -0,24
|
|ASELS
|31,44
|264.842.176
|% -1,01
|
|GSRAY
|3,49
|239.100.718
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,65
|217.481.461
|% -0,60
|
|PETKM
|3,77
|486.032.547
|% 2,72
|
|TSKB
|1,17
|115.620.861
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,34
|119.342.065
|% 4,69
|
|MNDRS
|2,55
|199.570.923
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4452
|8,4876
|% -0,04
|
|Frank
|7,0171
|7,0593
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,33
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,20
|
|Tam
|2.478
|2.510
|12,60
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,10
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|