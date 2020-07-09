***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.07.2020 15:17
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2020-10112
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 02 Temmuz 2020 tarihinde tescil, 06 Temmuz 2020 tarih ve 10112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858213
BIST
15:14119.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 317,16
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:146,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:147,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:14399,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 399,00
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.225.054
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.872.756
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.628.579
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|23.419.850
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|92.546.998
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.708.763
|% -10,00
|
|SNPAM
|8,67
|4.988.073
|% -9,97
|
|PEKGY
|9,62
|76.843.376
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.192.141
|% -9,67
|
|AYEN
|6,40
|24.016.247
|% -8,05
|
|SISE
|6,61
|2.893.463.078
|% 3,77
|
|THYAO
|11,76
|1.415.579.269
|% 3,98
|
|TRKCM
|4,68
|1.093.868.140
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,26
|884.675.502
|% -0,88
|
|ODAS
|2,80
|859.805.950
|% 3,32
|
|SISE
|6,61
|2.893.463.078
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,26
|884.675.502
|% -0,88
|
|ODAS
|2,80
|859.805.950
|% 3,32
|
|TRKCM
|4,68
|1.093.868.140
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,25
|663.246.178
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6568
|8,7002
|% 0,39
|
|Frank
|7,2915
|7,3354
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-2,93
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|4,70
|
|Tam
|2.666
|2.678
|4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|
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