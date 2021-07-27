***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2021 12:45
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2021
Tescil Tarihi
26/07/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27/07/2021-10374
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 26 Temmuz 2021 tarihinde tescil, 27 Temmuz 2021 tarih ve 10374 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951996
BIST
16:481.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
16:488,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:4810,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
16:48496,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 496,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:48
|VANGD
|5,51
|7.958.421
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|14.095.071
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.762.002
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.325.149
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,23
|13.431.648
|% -6,37
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AVOD
|5,32
|6.602.610
|% -5,84
|
|SELVA
|7,02
|32.851.554
|% -5,14
|
|THYAO
|12,47
|904.716.116
|% 1,30
|
|GARAN
|8,17
|638.001.783
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,51
|544.084.800
|% 1,35
|
|SASA
|29,80
|410.997.931
|% 0,40
|
|EREGL
|18,42
|383.695.479
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,27
|309.019.464
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,00
|94.365.363
|% 0,00
|
|KARSN
|3,95
|328.547.289
|% 6,18
|
|EKGYO
|1,81
|142.293.729
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|638.001.783
|% 0,25
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5546
|8,5566
|% 0,05
|
|Euro
|10,1129
|10,1218
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,7982
|11,8574
|% 0,12
|
|Frank
|9,3204
|9,3766
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,17
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,54
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|5,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|8,73
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,22
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|0,07
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:02TSPOR
Yüzde 8.50 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 810, 938 adet işlem
-
17:01KGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 771, 609 adet işlem
-
17:00CLEBI
Yüzde 5.85 oranında artışla 179.20 lira fiyatla işlem gören hissede 216, 415 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 56 artarak (% 0.66 ) 1, 456
-
16:59XU100
Endeks 1, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 868.00 milyon TL de