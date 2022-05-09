***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2022 16:49
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 09.05.2022 Tarihli Kararı ile
-Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Şirketin 2022 yılı içerisinde düzenlenecek finansal tabloların denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, sözkonusu kararın yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027821
BIST
17:392.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,55
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:3915,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1420
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:3915,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1291
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:39903,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,10
|Açılış
|: 903,11
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KAPLM
|91,30
|69.820.254
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.790
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.708.559
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.789.475
|% 9,96
|
|DEVA
|36,22
|145.969.229
|% -8,63
|
|TDGYO
|7,24
|3.887.335
|% -6,58
|
|PAMEL
|104,80
|6.842.519
|% -6,43
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|ALGYO
|35,84
|64.591.132
|% -4,63
|
|THYAO
|42,36
|3.240.285.644
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,26
|2.968.041.228
|% 5,04
|
|SISE
|19,34
|2.665.190.627
|% -0,26
|
|TUPRS
|246,60
|2.004.204.012
|% -3,37
|
|EREGL
|33,38
|1.994.961.254
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,67
|854.242.313
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,84
|1.174.858.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,26
|2.968.041.228
|% 5,04
|
|AKBNK
|8,64
|1.360.823.090
|% -0,92
|
|SISE
|19,34
|2.665.190.627
|% -0,26
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0798
|15,0857
|% 0,94
|
|Euro
|15,8787
|15,9006
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,5349
|18,6279
|% 0,84
|
|Frank
|15,1095
|15,2005
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0127
|4,0328
|% 1,04
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,92
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,81
|
Seans Raporu
17:38
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17:51CEMAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 920, 877 adet işlem
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17:50METUR
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 006 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 27 artarak (% 0.30 ) 2, 735
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17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KAPLM, ETILR
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17:49GEDZA
Yüzde 8.37 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842, 466 adet işlem