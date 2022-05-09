***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulunun 09.05.2022 Tarihli Kararı ile-Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Şirketin 2022 yılı içerisinde düzenlenecek finansal tabloların denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, sözkonusu kararın yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027821BIST