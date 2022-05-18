***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2022 17:31
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10/05/2022
Tescil Tarihi
16/05/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17/05/2022-10579
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 16 Mayıs 2022 tarihinde tescil, 17 Mayıs 2022 tarih ve 10579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031204
BIST
17:392.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,88
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
17:3915,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0695
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
17:3916,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0199
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
17:39930,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,61
|Açılış
|: 930,01
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ORCAY
|21,90
|132.869.424
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|31.425.089
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.528.163
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.986.913
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.553.993
|% 9,94
|
|LKMNH
|16,64
|19.081.115
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,23
|38.892.437
|% -9,27
|
|ULUUN
|12,82
|288.547.698
|% -8,75
|
|SMRTG
|22,90
|185.290.408
|% -8,18
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|THYAO
|42,30
|4.559.207.918
|% 0,52
|
|SISE
|19,92
|2.131.044.054
|% 0,05
|
|GARAN
|15,03
|1.898.454.800
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,33
|1.393.113.084
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,41
|1.281.560.697
|% -0,05
|
|YKBNK
|4,33
|1.393.113.084
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,61
|672.248.952
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,17
|170.637.138
|% 0,00
|
|SISE
|19,92
|2.131.044.054
|% 0,05
|
|VAKBN
|3,97
|274.772.512
|% 2,32
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9632
|15,9716
|% 0,44
|
|Euro
|16,7685
|16,7771
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,7548
|19,8539
|% -0,30
|
|Frank
|16,0227
|16,1192
|% 0,49
|
|Riyal
|4,2432
|4,2644
|% 0,36
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-3,94
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,36
|