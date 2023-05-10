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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.05.2023 16:07
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.05.2023
Tescil Tarihi
10.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.05.2023-10828
Açıklamalar

Şirketimizin 3 Mayıs 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında
2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Hizmeti almak üzere  Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin  seçilmesine ilişkin karar,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.05.2023 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.05.2023 tarih ve 10828 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149607


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