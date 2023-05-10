***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.05.2023Tescil Tarihi10.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10.05.2023-10828AçıklamalarŞirketimizin 3 Mayıs 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Hizmeti almak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin seçilmesine ilişkin karar,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.05.2023 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.05.2023 tarih ve 10828 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149607BIST