***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.05.2023 16:07
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.05.2023
Tescil Tarihi
10.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.05.2023-10828
Açıklamalar
Şirketimizin 3 Mayıs 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında
2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Hizmeti almak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin seçilmesine ilişkin karar,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.05.2023 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.05.2023 tarih ve 10828 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149607
BIST
16:484.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -29,14
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
16:4819,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 20,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
16:4821,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0861
|Açılış
|: 22,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
16:481.281,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.280,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EGPRO
|58,85
|40.872.796
|% 10,00
|
|BRSAN
|137,50
|290.402.171
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.308.786
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.064.088
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|176.831.055
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|3.999.980
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.711.122
|% -9,96
|
|IZINV
|19,88
|9.548.482
|% -8,47
|
|AYEN
|19,05
|45.478.575
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|KCHOL
|87,05
|2.935.606.374
|% 0,23
|
|THYAO
|127,40
|2.157.273.311
|% -1,09
|
|SISE
|37,16
|1.909.224.104
|% -0,91
|
|CWENE
|112,20
|1.786.888.471
|% -5,08
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|YKBNK
|10,55
|1.658.380.337
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,50
|564.484.310
|% 0,18
|
|AKBNK
|16,89
|1.708.850.138
|% 1,08
|
|DOHOL
|8,49
|578.331.047
|% -3,41
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5359
|19,5405
|% 0,14
|
|Euro
|21,4691
|21,4743
|% 0,40
|
|Sterlin
|24,6080
|24,7314
|% 0,20
|
|Frank
|21,8979
|22,0298
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1942
|5,2202
|% 0,11
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|2,16
|
|Cumhuriyet
|9.314
|9.455
|52,00
|
|Tam
|9.266
|9.507
|54,92
|
|Yarım
|4.573
|4.679
|20,00
|
|Çeyrek
|2.279
|2.325
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,15
|16,17
|0,09
|
|B. Petrol
|77,09
|77,09
|-0,35
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03COSMO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 347 adet işlem
-
17:02GRTRK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 768 adet işlem
-
17:01ANGEN
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 780 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 4, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 36, 923.00 milyon TL de
-
17:00CANTE
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 790, 151 adet işlem