***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2020 Yılsonu DeğerlemesiRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Adana/Ceyhan, Çanakkale ve Tekirdağ ilindeki gayrimenkullere ilişkin değerleme raporları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896058BIST