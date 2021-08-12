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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

12.08.2021 22:04



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu Revizesi
Rapor Tarihi
05.08.2021
Açıklamalar

           Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerine
Şirketimize ait olan, Tekirdağ ve Çanakkale'deki,  gayrimenkullerimize ait raporların 6.5.9 maddesi revize edilmiş olup, gayrimenkullerin değerlerinde veya finansal tablolarımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
  
   
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957820


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Altın Ons 1.753 1.753 1,35  
Altın Gr. 482 482 -3,52  
Cumhuriyet 3.205 3.255 -16,00  
Tam 3.190 3.271 -17,40  
Yarım 1.542 1.582 -8,42  
Çeyrek 773 791 -4,20  
Gümüş.Ons 23,19 23,23 -0,34  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,14  
B. Petrol 71,19 71,19 -0,25  
Seans Raporu 18:05
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