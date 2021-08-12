***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme Raporu RevizesiRapor Tarihi05.08.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerineŞirketimize ait olan, Tekirdağ ve Çanakkale'deki, gayrimenkullerimize ait raporların 6.5.9 maddesi revize edilmiş olup, gayrimenkullerin değerlerinde veya finansal tablolarımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957820BIST