***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/12/2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Raporları RevizesiRapor Tarihi27/12/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep üzerineŞirketimize ait olan, İstanbul İli, Avcılar İlçesi'ndeki gayrimenkulümüze ait raporun 5.4.8 maddesi revize edilmiş olup, gayrimenkulün değerinde veya finansal tablolarımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermemiştir.İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986427BIST