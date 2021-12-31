***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2021 14:21
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2021 Yılsonu Değerlemesi
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kayseri/Talas , Kırklareli/Lüleburgaz, Adana/Ceyhan illerindeki gayrimenkullerimize ilişkin değerleme raporları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987415
BIST
14:121.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.858
14:1213,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1554
|Açılış
|: 13,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,4233
En Düşük
13,0111
14:1215,1305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2035
|Açılış
|: 15,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,2108
En Düşük
14,6962
14:12781,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,31
|Açılış
|: 781,91
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
785,39
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PRKAB
|62,90
|94.050.818
|% 9,97
|
|MARKA
|4,21
|5.565.902
|% 9,92
|
|OZKGY
|6,47
|43.467.835
|% 9,85
|
|OZKGY
|6,47
|43.467.835
|% 9,85
|
|KRSTL
|2,57
|61.358.345
|% 9,83
|
|SEYKM
|10,02
|49.831.276
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,35
|36.747.508
|% -4,79
|
|VANGD
|4,58
|16.181.440
|% -4,18
|
|ASUZU
|34,04
|122.716.931
|% -3,79
|
|EREGL
|28,10
|916.482.718
|% -0,92
|
|GARAN
|11,35
|885.420.933
|% -0,96
|
|THYAO
|20,44
|804.922.276
|% 1,49
|
|SISE
|13,59
|605.808.125
|% 0,89
|
|SASA
|53,80
|505.812.269
|% -1,19
|
|GARAN
|11,35
|885.420.933
|% -0,96
|
|TSKB
|1,45
|106.074.461
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,43
|229.199.930
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,18
|134.001.051
|% -0,46
|
|SISE
|13,59
|605.808.125
|% 0,89
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3156
|13,3377
|% 1,18
|
|Euro
|15,0832
|15,1305
|% 1,36
|
|Sterlin
|17,9714
|18,0616
|% 1,51
|
|Frank
|14,5835
|14,6713
|% 1,75
|
|Riyal
|3,5479
|3,5656
|% 1,55
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|2,73
|
|Altın Gr.
|784
|784
|15,87
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.277
|120,00
|
|Tam
|5.179
|5.314
|128,54
|
|Yarım
|2.501
|2.569
|60,25
|
|Çeyrek
|1.255
|1.285
|31,09
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,24
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|-0,63
|
Seans Raporu
14:12
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-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GUBRF, SASA
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14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TCELL, PGSUS
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 49 artarak (% 0.21 ) 1, 660
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, MARKA, OZKGY, OZKGY, PRKAB
-
14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, SEYKM