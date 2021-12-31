***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2021 Yılsonu DeğerlemesiRapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Nevşehir, Çanakkale illerindeki gayrimenkullere ilişkin değerleme raporları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987416BIST