***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.07.2023 14:33
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tekirdağ Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Tekirdağ ilindeki gayrimenkule ilişkin değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165137
BIST
'
16:056.021
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,91
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:0525,9920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0974
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:0528,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0684
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:051.612,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.612,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:05
|VKGYO
|3,07
|151.277.980
|% 93,08
|
|OYAYO
|14,08
|8.563.499
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.401.227
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,56
|93.861.681
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|35.212.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,60
|54.040.825
|% -4,35
|
|MEDTR
|37,48
|21.242.197
|% -4,00
|
|ISBTR
|50.480,00
|1.194.329
|% -3,48
|
|THYAO
|208,60
|6.326.120.953
|% -0,90
|
|KOZAL
|27,52
|4.535.647.151
|% 1,47
|
|YKBNK
|13,54
|4.324.253.315
|% 2,50
|
|ASTOR
|68,55
|3.825.850.376
|% -0,07
|
|ASELS
|58,80
|3.498.499.245
|% 2,71
|
|YKBNK
|13,54
|4.324.253.315
|% 2,50
|
|SKBNK
|2,90
|878.334.186
|% 8,21
|
|EKGYO
|7,91
|2.055.089.149
|% 2,86
|
|ISCTR
|14,53
|3.036.653.577
|% 1,96
|
|KOZAL
|27,52
|4.535.647.151
|% 1,47
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9800
|26,0091
|% 0,44
|
|Euro
|28,3405
|28,3803
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,0311
|33,1968
|% 0,74
|
|Frank
|28,9391
|29,1134
|% 0,49
|
|Riyal
|6,9178
|6,9525
|% 0,42
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.613
|11,46
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.191
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,22
|19,25
|0,15
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|1,32
|
Seans Raporu
16:05
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