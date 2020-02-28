***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2020 18:16
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 13.273.774 2.385.990 42.028.855 42.028.855
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 0 2.385.990 -2.385.990 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.737.311 1.727.311 1.727.311
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 1.727.311 1.727.311 1.727.311
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166
Transferler
0 0 0 0 1.727.311 -1.727.311 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -7.525.067 -7.525.067 -7.525.067
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -7.525.067 -7.525.067 -7.525.067
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-490.802 5.069.580
Dönem Karı (Zararı)
-7.525.067 1.727.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.525.067 1.727.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.493.285 -1.514.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 20.187 21.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.605 41.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 103.605 41.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.120.266 9.203.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -534.565 -3.739.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 9.654.831 12.943.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 593.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.492.551 -7.724.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,22 -3.526.069 -7.722.340
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
33.518 -2.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.741.778 -3.650.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.741.778 -3.650.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.196.863 1.284.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.976 -5.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
852 -3.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.124 -2.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.697 -15.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 16.697 -15.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 40.707 -53.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
385.879 1.118.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,26 305.558 41.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 80.321 1.077.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 14.398 4.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.652 245.832
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -216.652 245.832
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -113.710 14.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.327.158 -24.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.327.158 -24.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.228.645 1.497.137
Alınan Faiz
-5.993.105
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 1.720.000 300.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.442
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -6.442
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 12.222.222 17.222.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.045.706 -17.683.660
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -5.825.225
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
14 0 -5.825.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.547.247 -12.880.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 -3.359.928
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.359.928
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -50.000.000 0
Ödenen Faiz
-12.568.902 -9.517.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.655 -2.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.141.533 -13.803.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.141.533 -13.803.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.512.087 26.315.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.370.554 12.512.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.370.554 12.737.019
Finansal Yatırımlar
5 0 1.753.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.753.518
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 1.753.518
Ticari Alacaklar
26 2.360 5.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.360 3.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.124
Diğer Alacaklar
8 203 16.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
203 16.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 371.495 412.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
371.495 412.202
ARA TOPLAM
4.744.612 14.924.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.744.612 14.924.975
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 82.567.000 78.134.000
Maddi Duran Varlıklar
12 12.896 33.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 0
Diğer Duran Varlıklar
14 2.939.194 7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
2.939.194 7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.519.090 85.604.344
TOPLAM VARLIKLAR
90.263.702 100.529.319
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 51.950.758 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.950.758 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
51.950.758 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 54.864.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 54.864.828
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 54.864.828
Ticari Borçlar
1.535.789 1.149.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 355.638 50.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.180.151 1.099.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 124.517 110.119
Diğer Borçlar
8 50.620 267.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.620 267.272
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 113.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 113.710
ARA TOPLAM
53.661.684 56.505.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.661.684 56.505.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 370.919 267.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 370.919 267.314
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.919 267.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.032.603 56.773.153
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.231.099 43.756.166
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 262.863 262.863
Yasal Yedekler
262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 17.387.075 15.659.764
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.525.067 1.727.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.231.099 43.756.166
TOPLAM KAYNAKLAR
90.263.702 100.529.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 15.125.938 20.442.266
Satışların Maliyeti
19 -14.768.327 -14.630.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
357.611 5.811.749
BRÜT KAR (ZARAR)
357.611 5.811.749
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -2.469.846 -2.174.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.331.733 11.649.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -89.734 -22.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.129.764 15.264.005
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.129.764 15.264.005
Finansman Giderleri
23 -9.654.831 -13.536.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.525.067 1.727.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.525.067 1.727.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.525.067 1.727.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.525.067 1.727.311
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.525.067 1.727.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.525.067 1.727.311
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822932
BIST