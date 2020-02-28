***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 13.273.774 2.385.990 42.028.855 42.028.855Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 0 2.385.990 -2.385.990 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.737.311 1.727.311 1.727.311Dönem Karı (Zararı)0 0 0 1.727.311 1.727.311 1.727.311Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166Transferler0 0 0 0 1.727.311 -1.727.311 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -7.525.067 -7.525.067 -7.525.067Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -7.525.067 -7.525.067 -7.525.067Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-490.802 5.069.580Dönem Karı (Zararı)-7.525.067 1.727.311Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.525.067 1.727.311Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.493.285 -1.514.891Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 20.187 21.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler103.605 41.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 103.605 41.530Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.120.266 9.203.982Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -534.565 -3.739.605Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 9.654.831 12.943.587Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 593.107Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.492.551 -7.724.913Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11,22 -3.526.069 -7.722.340Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler33.518 -2.573Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.741.778 -3.650.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.741.778 -3.650.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.196.863 1.284.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.976 -5.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)852 -3.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.124 -2.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.697 -15.830İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 16.697 -15.830Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 40.707 -53.809Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler385.879 1.118.967İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,26 305.558 41.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 80.321 1.077.170Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 14.398 4.851Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-216.652 245.832İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -216.652 245.832Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -113.710 14.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.327.158 -24.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.327.158 -24.251Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.228.645 1.497.137Alınan Faiz-5.993.105Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 1.720.000 300.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.442Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -6.442Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 12.222.222 17.222.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.045.706 -17.683.660Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -5.825.225Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar14 0 -5.825.225FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.547.247 -12.880.140Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 50.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 -3.359.928Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.359.928İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -50.000.000 0Ödenen Faiz-12.568.902 -9.517.636Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.655 -2.576YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.141.533 -13.803.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.141.533 -13.803.665DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.512.087 26.315.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.370.554 12.512.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.370.554 12.737.019Finansal Yatırımlar5 0 1.753.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 1.753.518Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 1.753.518Ticari Alacaklar26 2.360 5.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 2.360 3.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 2.124Diğer Alacaklar8 203 16.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar203 16.900Peşin Ödenmiş Giderler10 371.495 412.202İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler371.495 412.202ARA TOPLAM4.744.612 14.924.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.744.612 14.924.975DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 82.567.000 78.134.000Maddi Duran Varlıklar12 12.896 33.083Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 0Diğer Duran Varlıklar14 2.939.194 7.437.261İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar2.939.194 7.437.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.519.090 85.604.344TOPLAM VARLIKLAR90.263.702 100.529.319KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 51.950.758 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar51.950.758 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları51.950.758 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 54.864.828İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 54.864.828İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 54.864.828Ticari Borçlar1.535.789 1.149.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 355.638 50.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.180.151 1.099.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 124.517 110.119Diğer Borçlar8 50.620 267.272İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar50.620 267.272Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 113.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 113.710ARA TOPLAM53.661.684 56.505.839TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.661.684 56.505.839UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 370.919 267.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 370.919 267.314TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.919 267.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.032.603 56.773.153ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.231.099 43.756.166Ödenmiş Sermaye18 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 262.863 262.863Yasal Yedekler262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 17.387.075 15.659.764Net Dönem Karı veya Zararı-7.525.067 1.727.311TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.231.099 43.756.166TOPLAM KAYNAKLAR90.263.702 100.529.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 15.125.938 20.442.266Satışların Maliyeti19 -14.768.327 -14.630.517TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)357.611 5.811.749BRÜT KAR (ZARAR)357.611 5.811.749Genel Yönetim Giderleri20,21 -2.469.846 -2.174.202Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.331.733 11.649.209Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -89.734 -22.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.129.764 15.264.005FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.129.764 15.264.005Finansman Giderleri23 -9.654.831 -13.536.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.525.067 1.727.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.525.067 1.727.311DÖNEM KARI (ZARARI)-7.525.067 1.727.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.525.067 1.727.311Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.525.067 1.727.311Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.525.067 1.727.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822932BIST