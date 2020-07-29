***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166Transferler1.727.311 -1.727.311 0 0Dönem Karı (Zararı)-4.572.962 -4.572.962 -4.572.962Dönem Sonu Bakiyeler16 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -4.572.962 39.183.204 39.183.204Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099Transferler-7.525.067 7.525.067 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.468.573 -3.468.573 -3.468.573Dönem Sonu Bakiyeler16 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -3.468.573 32.762.526 32.762.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI642.065 4.792.771Dönem Karı (Zararı)-3.468.573 -4.572.962Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.468.573 -4.572.962Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.103.718 5.002.984Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 5.619 10.125Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.307 46.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 10.307 46.021Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.087.792 4.080.299Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -63.684 -312.371Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 3.151.476 4.392.670Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 866.539Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9,20 0 833.021Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 33.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.073.399 3.848.939Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-85.366 -26.081İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.498 -26.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.868 852Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-233 16.900İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -233 16.900Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 10.986 90.817Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-317.582 160.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,24 -78.951 -3.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -238.631 164.473Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -105.877 -10.969Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.986 -236.665İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -41.986 -236.665Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -113.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.613.457 3.967.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 1.613.457 3.967.822Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları708.544 4.278.961Alınan Faiz48.554 513.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-115.033 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.058.784 -10.639.245Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 1.720.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.567 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.567 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 8.250.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -184.649 -11.502.240Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -857.005Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 0 -857.005FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.155.050 -6.301.122Ödenen Faiz6 -4.155.050 -6.322.775Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.545.799 -12.147.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.545.799 -12.147.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.370.554 12.512.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.916.353 364.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.931.484 4.370.554Ticari Alacaklar87.726 2.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 28.858 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 58.868 0Diğer Alacaklar436 203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 436 203Peşin Ödenmiş Giderler137.044 371.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 137.044 371.495ARA TOPLAM9.156.690 4.744.612TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.156.690 4.744.612DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 74.501.649 82.567.000Maddi Duran Varlıklar13.844 12.896Mobilya ve Demirbaşlar10 13.844 11.467Özel Maliyetler1.429Peşin Ödenmiş Giderler223.465İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 223.465Diğer Duran Varlıklar1.325.737 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.325.737 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.064.695 85.519.090TOPLAM VARLIKLAR85.221.385 90.263.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar50.947.184 51.950.758İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar50.947.184 51.950.758İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 50.947.184 51.950.758Ticari Borçlar1.218.207 1.535.789İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,24 276.687 355.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 941.520 1.180.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 18.640 124.517Diğer Borçlar8.635 50.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.635 50.620ARA TOPLAM52.192.666 53.661.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.192.666 53.661.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar266.193 370.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 266.193 370.919TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.193 370.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.458.859 54.032.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.762.526 36.231.099Ödenmiş Sermaye16 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları16 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler16 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 9.862.008 17.387.075Net Dönem Karı veya Zararı-3.468.573 -7.525.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.762.526 36.231.099TOPLAM KAYNAKLAR85.221.385 90.263.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 9.372.874 1.508.419 483.812 847.530Satışların Maliyeti17 -9.055.471 -102.412 -278.825 -71.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)317.403 1.406.007 204.987 776.309BRÜT KAR (ZARAR)317.403 1.406.007 204.987 776.309Genel Yönetim Giderleri18,19 -1.102.954 -1.171.571 -352.762 -562.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 468.454 636.043 225.913 80.949Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.050.771 -961.037ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-317.097 -180.292 78.138 -665.817FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-317.097 -180.292 78.138 -665.817Finansman Giderleri21 -3.151.476 -4.392.670 -1.639.806 -3.288.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806DÖNEM KARI (ZARARI)-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,14605000 -0,19255000 -0,06575000 -0,16652000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863595BIST