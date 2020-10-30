***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.659.764 1.727.311 0 43.756.166 0 43.756.166Transferler1.727.311 -1.727.311 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.272.913 -7.272.913 -7.272.913Dönem Sonu Bakiyeler16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.272.913 0 36.483.253 0 36.483.253Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099Transferler16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.525.067 7.525.067 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.293.234 0 -5.293.234 0 -5.293.234Dönem Sonu Bakiyeler16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -5.293.234 0 30.937.865 0 30.937.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI862.760 4.923.065Dönem Karı (Zararı)-5.293.234 -7.272.913Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.293.234 -7.272.913Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.064.607 7.272.779Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 7.236 15.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.435 51.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 20.435 51.114Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.036.936 6.296.220Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -131.414 -505.083Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 5.168.350 6.801.303Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -50.748Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9,20 0 -84.266Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 33.518Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 961.037Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 961.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.102.694 4.244.959Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.771 -33.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -36.905İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.771 3.212Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.280 -6.494İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.280 -6.494Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 35.580 200.770Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-351.220 126.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,24 194.905 69.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -546.125 56.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -93.703 13.204Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.493 -216.446İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -40.493 -216.446Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -113.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.619.581 4.275.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 1.619.581 4.275.302Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları874.067 4.244.825Alınan Faiz 110.926 678.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-122.233 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.034.433 -4.345.852Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 1.720.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.567 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.567 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 8.250.000 7.962.963Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -209.000 -13.938.217Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -90.598Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 0 -90.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.912.208 -9.448.161Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri50.000.000 0Ödenen Faiz-6.078.055 -9.469.815Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.737 21.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.809.401 -8.870.948NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.809.401 -8.870.948DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.370.554 12.512.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.179.955 3.641.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.210.181 4.370.554Ticari Alacaklar65.131 2.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.360 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.771 0Diğer Alacaklar7 4.483 203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.483 203Peşin Ödenmiş Giderler116.113 371.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 116.113 371.495ARA TOPLAM57.395.908 4.744.612TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.395.908 4.744.612DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 74.526.000 82.567.000Maddi Duran Varlıklar12.227 12.896Mobilya ve Demirbaşlar10 12.227 12.896Peşin Ödenmiş Giderler219.802 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 219.802 0Diğer Duran Varlıklar1.319.613 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.319.613 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.077.642 85.519.090TOPLAM VARLIKLAR133.473.550 90.263.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar101.041.053 51.950.758İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar101.041.053 51.950.758İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 101.041.053 51.950.758Ticari Borçlar1.184.569 1.535.789İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,24 550.543 355.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 634.026 1.180.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 30.814 124.517Diğer Borçlar10.128 50.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 10.128 50.620ARA TOPLAM102.266.564 53.661.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.266.564 53.661.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar269.121 370.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 269.121 370.919TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER269.121 370.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER102.535.685 54.032.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.937.865 36.231.099Ödenmiş Sermaye16 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları16 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler16 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 9.862.008 17.387.075Net Dönem Karı veya Zararı-5.293.234 -7.525.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.937.865 36.231.099TOPLAM KAYNAKLAR133.473.550 90.263.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 10.122.308 10.088.122 749.434 8.579.703Satışların Maliyeti17 -9.317.360 -9.466.049 -261.889 -9.363.637TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)804.948 622.073 487.545 -783.934BRÜT KAR (ZARAR)804.948 622.073 487.545 -783.934Genel Yönetim Giderleri18,19 -1.633.617 -1.833.202 -530.663 -661.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 703.785 829.253 235.331 193.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 0 -89.734 0 961.037ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-124.884 -471.610 192.213 -291.318FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-124.884 -471.610 192.213 -291.318Finansman Giderleri21 -5.168.350 -6.801.303 -2.016.874 -2.408.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951DÖNEM KARI (ZARARI)-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,22287000 -0,30623000 -0,07683000 0,11368000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885121BIST