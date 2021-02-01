***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.959.764 1.727.311 0 43.756.166 0 43.756.166Transferler1.727.311 -1.727.311Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.525.067 -7.525.067 -7.525.067Dönem Sonu Bakiyeler15 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 27.500.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-7.525.067 7.525.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.056.348 -1.056.348 -1.056.348Dönem Sonu Bakiyeler23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI721.670 -490.802Dönem Karı (Zararı)-1.056.348 -7.525.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler407.561 7.493.285Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 15.310 20.187Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler262.093 103.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 262.093 103.605Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.257.071 9.120.266Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -478.200 -534.565Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 7.735.271 9.654.831Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.126.913 -3.492.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -7.126.913 -3.526.069Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 33.518Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.741.778Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.741.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.031.658 -1.196.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.898 2.976İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -57.939 852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -18.959 2.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.148 16.697İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.148 16.697Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 22.586 40.707Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-561.885 385.879İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,23 311.367 305.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -873.252 80.321Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 135.656 14.398Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.409 -216.652İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -44.409 -216.652Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -113.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.566.756 -1.327.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 1.566.756 -1.327.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları382.871 -1.228.645Alınan Faiz461.032 737.843Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-122.233 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.005.516 4.896.516Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 1.720.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.397 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.397 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.250.000 12.222.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-212.087 -9.045.706FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.656.356 -12.547.247Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 50.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri100.000.000 50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-100.000.000 -50.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-100.000.000 -50.000.000Ödenen Faiz-9.656.356 -12.568.902Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 21.655YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-929.170 -8.141.533NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-929.170 -8.141.533DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.370.554 12.512.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.441.384 4.370.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)Varlıklar2.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 60.299 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 18.959 0Diğer Alacaklar10.351 203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.351 203Peşin Ödenmiş Giderler156.665 371.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler156.665 371.495ARA TOPLAM3.704.827 4.744.612TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.704.827 4.744.612DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 81.656.000 82.567.000Maddi Duran Varlıklar29.983 12.896Mobilya ve Demirbaşlar10 29.983 11.467Özel Maliyetler0 1.429Peşin Ödenmiş Giderler192.244 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 192.244 0Diğer Duran Varlıklar1.372.438 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 1.372.438 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.250.665 85.519.090TOPLAM VARLIKLAR86.955.492 90.263.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar50.029.673 51.950.758İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 50.029.673 51.950.758İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 50.029.673 51.950.758Ticari Borçlar973.904 1.535.789İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 667.005 355.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 306.899 1.180.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 260.173 124.517Diğer Borçlar7 6.212 50.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.212 50.620ARA TOPLAM51.269.962 53.661.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.269.962 53.661.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar510.779 370.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 510.779 370.919TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER510.779 370.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.780.741 54.032.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.174.751 36.231.099Ödenmiş Sermaye15 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler15 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.862.008 17.387.075Net Dönem Karı veya Zararı-1.056.348 -7.525.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.174.751 36.231.099TOPLAM KAYNAKLAR86.955.492 90.263.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 10.959.811 15.125.938Satışların Maliyeti16 -9.946.247 -14.768.327TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.013.564 357.611BRÜT KAR (ZARAR)1.013.564 357.611Genel Yönetim Giderleri17 -2.686.294 -2.469.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 8.365.362 4.331.733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -13.709 -89.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.678.923 2.129.764FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.678.923 2.129.764Finansman Giderleri20 -7.735.271 -9.654.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.056.348 -7.525.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.056.348 -7.525.067DÖNEM KARI (ZARARI)-1.056.348 -7.525.067Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.056.348 -7.525.067Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,04448000 -0,31684000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.056.348 -7.525.067Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.056.348 -7.525.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906774BIST