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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

25.05.2021 17:35



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Not 28. Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü maddesinde 31 Mart 2021 dönemine ait Gayrinakdi Krediler'de yapılan düzetleme
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

29.04.2021 tarihinde Kamuya açıklanmış olan "01.01.2021- 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin 28. Ek Dipnot: "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü"maddesinde " sehven hatalı bildirim yapılmış olup,Gayrinakdi Krediler de yapılan 7.500,00 TL'lik düzeltme gereği Finansal tablolara ilişkin dipnotlar yeniden yayınlanmıştır.   Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 2021 - 3. 3 Aylık Finansal Tablo ve Raporları ile Faaliyet Raporu yeniden ilan edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937946


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