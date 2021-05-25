***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarNot 28. Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü maddesinde 31 Mart 2021 dönemine ait Gayrinakdi Krediler'de yapılan düzetlemeDeğişikliğin NedeniDüzeltmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar29.04.2021 tarihinde Kamuya açıklanmış olan "01.01.2021- 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin 28. Ek Dipnot: "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü"maddesinde " sehven hatalı bildirim yapılmış olup,Gayrinakdi Krediler de yapılan 7.500,00 TL'lik düzeltme gereği Finansal tablolara ilişkin dipnotlar yeniden yayınlanmıştır. Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 2021 - 3. 3 Aylık Finansal Tablo ve Raporları ile Faaliyet Raporu yeniden ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937946BIST