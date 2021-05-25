***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
25.05.2021 17:35
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Not 28. Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü maddesinde 31 Mart 2021 dönemine ait Gayrinakdi Krediler'de yapılan düzetleme
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
29.04.2021 tarihinde Kamuya açıklanmış olan "01.01.2021- 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin 28. Ek Dipnot: "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü"maddesinde " sehven hatalı bildirim yapılmış olup,Gayrinakdi Krediler de yapılan 7.500,00 TL'lik düzeltme gereği Finansal tablolara ilişkin dipnotlar yeniden yayınlanmıştır. Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 2021 - 3. 3 Aylık Finansal Tablo ve Raporları ile Faaliyet Raporu yeniden ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937946
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0870
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4820
En Düşük
8,3771
18:0510,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1284
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05515,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 8,60
|Açılış
|: 515,96
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,36
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4691
|8,4760
|% 1,04
|
|Euro
|10,3553
|10,3792
|% 1,25
|
|Sterlin
|11,9412
|12,0011
|% 0,86
|
|Frank
|9,4169
|9,4737
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2538
|2,2651
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|11,80
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,26
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,10
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem