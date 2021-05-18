***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.05.2021Genel Kurul Tarihi 23.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak, dağıtılabilir kar bulunulmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,9 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Metni 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 ATA_GYO_Bilgilendirme_Dokumani_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23/06/2021 tarihinde saat 11:00'de Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş, İstanbul adresinde, yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936847BIST