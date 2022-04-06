***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 06.04.2022Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak, dağıtılabilir kar bulunulmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,8 - Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATA_GYO_Bilgilendirme_Dokumani_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Metni 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10/05/2022 tarihinde saat 11:00'de Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş, İstanbul adresinde, yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016511BIST