***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Tarihi 03.05.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,8 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATA_GYO_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30 Mart 2023 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03/05/2022 tarihinde saat 11:00'de Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş, İstanbul adresinde, yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129798BIST