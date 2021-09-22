***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2021 12:22
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Açıklamalar
KAP'ta 06/09/2021 tarihinde duyurusunu yaptığımız,Yönetim Kurulumuzun 06/09/2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 40.000.000 TL (KırkMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Söz konusu başvuru Kurul'un 16/09/2021 tarih ve 48/1388 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964826
BIST
12:261.394
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|KIMMR
|3,85
|854.188
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.128.644
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.618.444
|% 9,97
|
|UNLU
|6,37
|86.857.896
|% 9,64
|
|BURCE
|22,52
|13.247.728
|% 8,58
|
|AVGYO
|2,23
|52.938.052
|% -9,72
|
|AKYHO
|2,58
|20.525.848
|% -8,83
|
|NIBAS
|9,00
|8.719.411
|% -5,16
|
|BJKAS
|6,46
|92.261.698
|% -4,58
|
|DOBUR
|21,10
|286.636
|% -4,09
|
|THYAO
|13,10
|520.353.668
|% 0,38
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|EREGL
|16,48
|377.703.099
|% 2,62
|
|KRDMD
|6,40
|330.870.185
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,34
|330.322.910
|% 2,91
|
|GARAN
|9,28
|327.221.452
|% 1,09
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|YKBNK
|2,41
|145.029.825
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,40
|330.870.185
|% 1,43
|
|THYAO
|13,10
|520.353.668
|% 0,38
|
|IZMDC
|2,38
|90.805.150
|% 1,71
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|PETKM
|6,24
|227.855.393
|% 1,79
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|12:26
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6521
|8,6545
|% 0,32
|
|Euro
|10,1558
|10,1621
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,7597
|11,8187
|% 0,08
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|Frank
|9,3407
|9,3969
|% 0,40
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|Riyal
|2,2999
|2,3115
|% 0,28
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|12:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.775
|1.776
|1,10
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|Altın Gr.
|494
|494
|1,33
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|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|4,00
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|Tam
|3.252
|3.334
|2,16
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,04
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|Çeyrek
|788
|806
|0,53
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|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,22
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|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
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|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,97
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