***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.04.2021 18:17
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928191
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,0900
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,13
|Açılış
|: 451,85
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|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.278.059
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.265.309
|% 9,98
|
|KSTUR
|261,50
|501.158
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|677.763.294
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.905.397
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.811.905
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.088.851
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.491.943.328
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.468.816.507
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|775.764.178
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|677.983.755
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.763.294
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|512.633.974
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.491.943.328
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|336.668.859
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|519.707.895
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.104.706
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0859
|8,0881
|% -0,22
|
|Euro
|9,6872
|9,6985
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1264
|11,1822
|% 0,12
|
|Frank
|8,7365
|8,7891
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,47
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|2,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HDFGS
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17:55XU100
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