***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.09.2021 15:49
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 40.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022
Ek Açıklamalar
KAP'ta 06/09/2021 tarihinde duyurusunu yaptığımız,Yönetim Kurulumuzun 06/09/2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 40.000.000 TL (KırkMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Söz konusu başvuru Kurul'un 16/09/2021 tarih ve 48/1388 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ATAGY SPK İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964732
BIST