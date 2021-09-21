***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 40.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022Ek AçıklamalarKAP'ta 06/09/2021 tarihinde duyurusunu yaptığımız,Yönetim Kurulumuzun 06/09/2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 40.000.000 TL (KırkMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Söz konusu başvuru Kurul'un 16/09/2021 tarih ve 48/1388 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ATAGY SPK İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964732BIST