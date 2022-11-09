***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 135.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 23.750.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere47.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahnameSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarihli ve 65/1601 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 03.11.2022 / 2022-61 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 07.11.2022 tarihli ve 28319sayılı yazısı ile onaylananizahame ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078524BIST