***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.11.2022 13:58
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 135.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 23.750.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere
47.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahname
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarihli ve 65/1601 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 03.11.2022 / 2022-61 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 07.11.2022 tarihli ve 28319
sayılı yazısı ile onaylanan
izahame ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078524
BIST
15:124.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 58,73
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.354
15:1218,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
15:1218,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0568
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
15:121.022,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.022,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:12
|YEOTK
|69,85
|134.589.157
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.163.070.721
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|18.932.036
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,51
|390.739.890
|% 9,96
|
|KNFRT
|14,94
|125.862.665
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|57.597.060
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|201.311.374
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,50
|6.509.038.625
|% 0,44
|
|ASELS
|37,72
|3.541.385.315
|% 4,26
|
|EREGL
|35,72
|3.225.915.611
|% -0,06
|
|TTKOM
|14,12
|3.030.964.997
|% 3,07
|
|TCELL
|32,24
|2.751.831.741
|% 9,66
|
|EKGYO
|5,06
|1.915.927.400
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,18
|530.850.575
|% 3,32
|
|ODAS
|9,79
|2.163.070.721
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,12
|3.030.964.997
|% 3,07
|
|TSKB
|3,14
|615.453.993
|% 0,64
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5985
|18,6064
|% 0,45
|
|Euro
|18,7066
|18,7194
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2498
|21,3564
|% -0,30
|
|Frank
|18,8640
|18,9776
|% 0,76
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,36
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|122,00
|
|Tam
|6.824
|6.873
|-15,00
|
|Yarım
|3.325
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,05
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-0,73
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 4, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 67, 320.00 milyon TL de
-
15:26KLGYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 331, 388 adet işlem
-
15:25HKTM
Yüzde 5.96 oranında artışla 88.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 052, 852 adet işlem
-
15:24ENKAI
Yüzde 9.09 oranında artışla 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 129, 901 adet işlem
-
15:23BARMA
Yüzde 8.24 oranında artışla 82.80 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 237 adet işlem