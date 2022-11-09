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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

09.11.2022 13:58
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 135.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 23.750.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 
47.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahname 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarihli ve 65/1601 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 03.11.2022 / 2022-61 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 07.11.2022 tarihli ve 28319
 
sayılı yazısı ile onaylanan
 
izahame ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078524


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