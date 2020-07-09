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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.07.2020 15:18
GÜNCEL HABERLER



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 09.01.2020 tarih ve 12233903-340.08-E.392 sayılı yazısıyla uygun görülmüştü.
Söz konusu tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.01.2020 tarihli yazısıyla uygun görülmüştür.Söz konusu tadilin tescili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 02/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 06/07/2020 tarihinde 10112 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858214


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Tam 2.666 2.678 5,10  
Yarım 1.295 1.310 2,50  
Çeyrek 648 656 1,30  
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