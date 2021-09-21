***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.09.2021 10:38
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimizde yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (KR) BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (KR) A-3, her iki not görünümünü ise "Negatif" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964656
BIST
11:531.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:538,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0368
|Açılış
|: 8,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:5310,1313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0296
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
11:53488,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,90
|Açılış
|: 488,69
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler11:53
|KTSKR
|64,25
|24.896.666
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.606.584
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|IHYAY
|0,80
|6.687.696
|% 8,11
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|10.010.950
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.254.310
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,96
|58.945.575
|% -5,60
|
|NIBAS
|9,70
|8.607.046
|% -4,53
|
|SELGD
|4,92
|1.672.257
|% -4,09
|
|THYAO
|12,97
|496.718.328
|% 1,25
|
|GARAN
|9,21
|449.746.499
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,23
|260.379.572
|% -3,96
|
|SISE
|8,25
|238.658.822
|% 0,61
|
|TUPRS
|109,20
|216.545.746
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,40
|162.029.708
|% 0,84
|
|GARAN
|9,21
|449.746.499
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,79
|74.264.833
|% 0,56
|
|THYAO
|12,97
|496.718.328
|% 1,25
|
|SISE
|8,25
|238.658.822
|% 0,61
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6238
|8,6279
|% -0,42
|
|Euro
|10,1224
|10,1313
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,7630
|11,8220
|% -0,32
|
|Frank
|9,2713
|9,3271
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,54
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|0,26
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|1,14
|