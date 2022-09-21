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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

21.09.2022 09:36
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme  ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimizde yürüttüğü kredi derecelendirme süreci  sonucunda Şirketimizi  "Yatırım Yapılabilir" kategoride  derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu KR A- , Kısa Vadeli  Ulusal Notumuzu KR A-2, her iki not görünümünü ise "Stabil" olarak  belirlemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064357


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Tam 6.696 6.803 28,00  
Yarım 3.263 3.313 14,00  
Çeyrek 1.636 1.658 7,00  
Gümüş.Ons 19,33 19,36 0,07  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,07  
B. Petrol 93,34 93,34 2,72  
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