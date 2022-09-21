***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.09.2022 09:36
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimizde yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu KR A- , Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu KR A-2, her iki not görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064357
BIST
11:073.234
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -43,72
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:0718,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:0718,1804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0739
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:07983,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,15
|Açılış
|: 983,16
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:07
|CRDFA
|3,38
|26.317.136
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,64
|205.122.565
|% 9,04
|
|ELITE
|24,96
|34.356.559
|% 7,77
|
|MERKO
|7,10
|56.819.947
|% 7,41
|
|ISGYO
|12,47
|6.066.331
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.326.068
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.206.285
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|68,90
|1.902.103.089
|% -4,90
|
|VAKBN
|8,30
|964.195.995
|% -1,54
|
|HALKB
|8,45
|861.075.264
|% 0,48
|
|SASA
|56,90
|720.051.499
|% -2,90
|
|YKBNK
|7,03
|710.884.019
|% -1,82
|
|EKGYO
|3,88
|467.249.500
|% -3,24
|
|VAKBN
|8,30
|964.195.995
|% -1,54
|
|ZOREN
|3,85
|427.425.552
|% 6,94
|
|HALKB
|8,45
|861.075.264
|% 0,48
|
|YKBNK
|7,03
|710.884.019
|% -1,82
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3099
|18,3189
|% 0,00
|
|Euro
|18,1591
|18,1804
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,6824
|20,7862
|% -0,44
|
|Frank
|18,8501
|18,9637
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8549
|4,8793
|% 0,06
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,82
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.696
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,07
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|2,72
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22ZRGYO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 528, 428 adet işlem
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11:21XU100
Endeks 3, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 15, 559.00 milyon TL de
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11:21TAVHL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 669 adet işlem
-
11:20THYAO
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 68.55 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 734, 007 adet işlem
-
11:19ZRGYO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 638 adet işlem