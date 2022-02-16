***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 833 Ada 1 Parselde kayıtlı 4 no?lu bağımsız bölüm işyeri 240,79 m2 Asma Katlı Dükkan Nitelikli Gayrimenkulİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/02/2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%14,23Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık ciro üzerinden hesaplanacak olupAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafTAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/02/2022Kira Süresi20Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıATAGY-2021-00003Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarPortföyümüzde yer alan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 833 Ada 1 Parselde kayıtlı 4 no'lu bağımsız bölüm işyeri 240,79 m2 Asma Katlı Dükkan Nitelikli Gayrimenkulün Burger King olarak işletilmesi amacıyla TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilmiştir.Gayrimenkul'ün aylık kira bedelinin, aylık işletme cirosu üzerinden hesaplanmasına, ve kira süresinin 20 (yirmi) yıl olmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002118BIST