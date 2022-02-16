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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

16.02.2022 18:02
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 833 Ada 1 Parselde kayıtlı 4 no?lu bağımsız bölüm işyeri 240,79 m2 Asma Katlı Dükkan Nitelikli Gayrimenkul
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%14,23
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık ciro üzerinden hesaplanacak olup
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Karşı Taraf
TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/02/2022
Kira Süresi
20
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
ATAGY-2021-00003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Portföyümüzde yer alan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 833 Ada 1 Parselde kayıtlı  4 no'lu bağımsız bölüm işyeri 240,79 m2  Asma Katlı Dükkan Nitelikli Gayrimenkulün Burger King olarak  işletilmesi amacıyla TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilmiştir.  
Gayrimenkul'ün aylık kira bedelinin, aylık işletme cirosu üzerinden hesaplanmasına, ve kira süresinin 20 (yirmi) yıl olmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002118


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ARMDA 63,45 4.325.914 % 9,97  
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Frank 14,6939 14,7824 % 0,41  
Riyal 3,6120 3,6302 % -0,02  
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Altın Ons 1.868 1.869 -3,96  
Altın Gr. 818 818 8,02  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,43 23,45 -0,20  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 -0,08  
B. Petrol 92,87 92,87 -1,94  
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