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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

14.06.2022 12:08
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri İli Talas İlçesi Talas Mahallesi 1.185,87 m² yüzölçümündeki 239/1145 arsa paylı Zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölüm
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/06/2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,13
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacaktır.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Karşı Taraf
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/06/2022
Kira Süresi
30 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31/12/2021 - ATAGY-2021-REV-00003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Aylık kira bedeli 13.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Portföyümüzde yer alan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 78 Pafta, 833 Ada, 1 parselde kayıtlı, Asma Katlı Depolu Dükkan niteliğindeki 1 nolu bağımsız bölüm Sbarro olarak işletilmesi amacıyla 30 yıllığına Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilmiştir.
Kira bedeli aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacak olup, kira ödeme yükümlülüğü ticari faaliyetin başladığı günden itibaren başlayacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037157


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PENTA 472,00 46.267.169 % 9,61  
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Riyal 4,5868 4,6098 % 0,05  
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Cumhuriyet 6.736 6.837 -13,00  
Tam 6.715 6.816 -2,00  
Yarım 3.297 3.334 -1,00  
Çeyrek 1.651 1.666 -1,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,15 0,06  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,03  
B. Petrol 123 123 0,81  
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