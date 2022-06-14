***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKayseri İli Talas İlçesi Talas Mahallesi 1.185,87 m² yüzölçümündeki 239/1145 arsa paylı Zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölümİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/06/2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 2,13Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacaktır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafTab Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/06/2022Kira Süresi30 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31/12/2021 - ATAGY-2021-REV-00003Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarAylık kira bedeli 13.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarPortföyümüzde yer alan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 78 Pafta, 833 Ada, 1 parselde kayıtlı, Asma Katlı Depolu Dükkan niteliğindeki 1 nolu bağımsız bölüm Sbarro olarak işletilmesi amacıyla 30 yıllığına Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilmiştir.Kira bedeli aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacak olup, kira ödeme yükümlülüğü ticari faaliyetin başladığı günden itibaren başlayacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037157BIST