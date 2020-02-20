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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

20.02.2020 15:46
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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
5 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve Arsası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan Mahallesi, Hükümet Caddesinde vaki ve kain tapunun 90 ada no, 28 parsel numaralarında kayıtlı 259,77 m² yüzölüöündeki taşınmaz
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Dahil 9.735.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 9
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 35
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 9
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 10
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 40
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.02.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
VUK kayıtlarına göre 4,12 mn TL UFRS kayıtlarına göre ise 0.23 mn TL yaklaşık satış karı beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
--
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
--
Karşı Taraf
BELEN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.12.2019 / AGY-1910088
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
8.020.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan, Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan Mahallesi, Hükümet Caddesi, 90 ada no, 28 parsel numaralarında kayıtlı 5 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve Arsası niteliğindeki taşınmazın, 20.02.2020 tarihi itibariyle KDV Dahil 9.735.000 TL bedel ile satışı yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820360


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 3,56 192.739.125 % 19,87  
QNBFL 151,80 10.254.191 % 15,00  
HATEK 9,27 45.395.295 % 8,29  
UZERB 2,16 121.034 % 8,00  
YONGA 9,33 133.238 % 7,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8293 7,8686 % -0,13  
Frank 6,1859 6,2231 % 0,41  
Riyal 1,6213 1,6294 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.621 7,45  
Altın Gr. 318 318 2,44  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,37 18,41 -0,08  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 -0,01  
B. Petrol 59,61 59,61 0,49  
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