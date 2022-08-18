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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

18.08.2022 15:24
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Üç katlı betonarme işyeri ve arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 366 Ada, 32 Parsel Numaralarında Kayıtlı, 438 M² Yüzölçümündeki Üç Katlı Betonarme İşyeri ve Arsa
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Dahil 14.160.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%13
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Serm
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KZBGY 35,20 98.822.855 % 10,00  
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 12.480.026 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 257.144.407 % 9,97  
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Dolar 18,0890 18,0986 % 0,84  
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Sterlin 21,6941 21,8029 % 0,60  
Frank 18,9306 19,0446 % 0,76  
Riyal 4,8046 4,8287 % 0,79  
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16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 6,52  
Altın Gr. 1.028 1.028 10,82  
Cumhuriyet 6.853 6.956 4,00  
Tam 6.880 6.954 38,00  
Yarım 3.352 3.400 19,00  
Çeyrek 1.681 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,89 0,08  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,12  
B. Petrol 95,44 95,44 1,79  
Seans Raporu 16:43
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