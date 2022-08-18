***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
18.08.2022 15:24
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Üç katlı betonarme işyeri ve arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 366 Ada, 32 Parsel Numaralarında Kayıtlı, 438 M² Yüzölçümündeki Üç Katlı Betonarme İşyeri ve Arsa
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Dahil 14.160.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%13
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Serm
16:433.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 23,00
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:4318,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1507
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:4318,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0919
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:431.028,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.028,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KZBGY
|35,20
|98.822.855
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.026
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.144.407
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.720.045
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.890.812
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.733.437
|% -9,86
|
|OBASE
|14,91
|92.376.670
|% -8,08
|
|EREGL
|29,36
|5.690.676.911
|% 5,08
|
|SISE
|25,22
|4.791.191.413
|% 3,96
|
|THYAO
|68,60
|4.684.974.837
|% -0,15
|
|KRDMD
|11,66
|4.296.805.347
|% 6,68
|
|YKBNK
|5,90
|4.254.134.493
|% -1,83
|
|YKBNK
|5,90
|4.254.134.493
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,66
|2.412.429.204
|% -2,66
|
|ISCTR
|6,98
|2.760.290.058
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,66
|4.296.805.347
|% 6,68
|
|ALBRK
|2,00
|711.266.335
|% 1,52
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0890
|18,0986
|% 0,84
|
|Euro
|18,3262
|18,3687
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6941
|21,8029
|% 0,60
|
|Frank
|18,9306
|19,0446
|% 0,76
|
|Riyal
|4,8046
|4,8287
|% 0,79
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|10,82
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|4,00
|
|Tam
|6.880
|6.954
|38,00
|
|Yarım
|3.352
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|1,79
|
Seans Raporu
16:43
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16:58MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 193 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 3, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 72, 110.00 milyon TL de
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16:56NUHCM
Yüzde 5.51 oranında artışla 81.35 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 362 adet işlem
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16:55KLSYN
Yüzde 4.64 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 905, 999 adet işlem
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16:54KRDMA
Yüzde 6.15 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 501 adet işlem