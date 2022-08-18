***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiÜç katlı betonarme işyeri ve arsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdana İli, Ceyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 366 Ada, 32 Parsel Numaralarında Kayıtlı, 438 M² Yüzölçümündeki Üç Katlı Betonarme İşyeri ve ArsaSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış BedeliKDV Dahil 14.160.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%13Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Serm