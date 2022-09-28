***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği6 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve ArsasıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüNevşehir ili, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mah., 13 Pafta, 688 Ada, 150 Parselde kayıtlı, "6 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve Arsası" niteliğindeki taşınmazSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli6.750.000 + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 7Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 28Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 6Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 7Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 4İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%155Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28/09/2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVUK kayıtlarına göre 3,3 mn TL UFRS kayıtlarına göre ise 1,77 mn TL yaklaşık satış karı beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği--Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi--Karşı TarafTARIK AYAKKABI - MUSTAFA TUZKÖYLÜKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği--Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar ve Gelir Yaklaşımı YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2021 / ATAGY-2021-00005 Rev Tarihi:31.03.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar4.980.000 + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi--Açıklamalar2021 yılsonu ekspertiz değeri 4.980.000 TL + KDV olan , Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mah., 13 Pafta, 688 Ada, 150 Parselde, kayıtlı, "6 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve Arsası" niteliğindeki taşınmaz 6.750.000 TL+KDV bedel ile satılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065651BIST