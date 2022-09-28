***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
28.09.2022 14:28
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
6 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve Arsası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mah., 13 Pafta, 688 Ada, 150 Parselde kayıtlı, "6 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve Arsası" niteliğindeki taşınmaz
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
6.750.000 + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 7
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 28
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 6
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 7
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%155
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28/09/2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
VUK kayıtlarına göre 3,3 mn TL UFRS kayıtlarına göre ise 1,77 mn TL yaklaşık satış karı beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
--
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
--
Karşı Taraf
TARIK AYAKKABI - MUSTAFA TUZKÖYLÜ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar ve Gelir Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021 / ATAGY-2021-00005 Rev Tarihi:31.03.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
4.980.000 + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
Açıklamalar
2021 yılsonu ekspertiz değeri 4.980.000 TL + KDV olan , Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mah., 13 Pafta, 688 Ada, 150 Parselde, kayıtlı, "6 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri ve Arsası" niteliğindeki taşınmaz 6.750.000 TL+KDV bedel ile satılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065651
BIST