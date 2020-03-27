***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAta Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak Koronavirüs (Covid – 19) salgını nedeniyle uzaktan çalışmaya yönelik önlemler hayata geçirilmiş olup sözkonusu önlemin Şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.Yine Şirketimize ait gayrimenkullerde faaliyet gösteren kiracılarımız, Resmi Kurumların salgına dair açıklamış olduğu genelge ve kanunlar kapsamında hareket etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832892BIST