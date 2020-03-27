***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 16:01
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak Koronavirüs (Covid – 19) salgını nedeniyle uzaktan çalışmaya yönelik önlemler hayata geçirilmiş olup sözkonusu önlemin Şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Yine Şirketimize ait gayrimenkullerde faaliyet gösteren kiracılarımız, Resmi Kurumların salgına dair açıklamış olduğu genelge ve kanunlar kapsamında hareket etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832892
BIST
17:5788.281
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En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.202.040
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|218.646.280
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.187
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.758.603
|% -9,77
|
|MPARK
|13,81
|49.702.179
|% -9,74
|
|QNBFB
|35,00
|1.731.909
|% -9,56
|
|BRKSN
|2,68
|13.323.803
|% -9,46
|
|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|GARAN
|7,85
|925.637.926
|% -1,13
|
|ASELS
|23,00
|716.194.695
|% -5,19
|
|ECILC
|5,09
|626.867.014
|% 4,95
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,92
|171.710.390
|% 9,52
|
|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|IHLAS
|0,49
|74.871.293
|% 6,52
|
|ODAS
|1,27
|186.377.238
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,87
|242.679.670
|% -3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9081
|7,9478
|% 1,62
|
|Frank
|6,6948
|6,7351
|% 1,23
|
|Riyal
|1,7141
|1,7227
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.622
|-9,24
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,43
|24,43
|-1,91
|