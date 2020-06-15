***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi'nde 59 pafta, 218 ada ve 34 no.lu parselde kayıtlı 1.589,97 m²'lik arsa nitelğindeki taşınmaz'ın 12/06/2020 tarihi itibariyle inşaat yapı ruhsatı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851190BIST