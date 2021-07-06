***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu'nun 23/06/2021 tarihli toplantısında ,Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Korhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Erhan Kurdoğlu seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947220BIST