***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/072021 Tarihli saat 22:00:14'te yaptığımız Özel Durum Açıklamamıza İlişkin Düzeltmedir06/07/2021 tarihli açıklamamızda "Yönetim kurulu'nun 23/06/2021 tarihli toplantısında", cümlesinde tarih sehven 06/07/2021 yerine 23/06/2021 yazılmıştır. Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.Yönetim kurulu'nun 06/07/2021 tarihli toplantısındaŞirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Korhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Erhan Kurdoğlu seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947675BIST