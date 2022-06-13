***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu'nun 10/06/2022 tarihli toplantısında,- Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Kemalpaşa Mah. 175 Ada 3 no.lu Parselde kayıtlı gayrimenkulün zemin iyileştirme ve kaba inşaat işlerinin toplam 1.750.000.-TL + KDV bedel ile, Kazımdirik Mah.Üniversite Cad. N72 E Bornova/İZMİR adresinde mukim Ru İnşaat Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılmasının onaylanmasına ve- Şirketimiz ile Ru İnşaat Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilecek zemin iyileştirme ve kaba inşaat işleri sözleşmelerinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036933BIST