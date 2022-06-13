***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 15:07
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu'nun 10/06/2022 tarihli toplantısında,
- Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Kemalpaşa Mah. 175 Ada 3 no.lu Parselde kayıtlı gayrimenkulün zemin iyileştirme ve kaba inşaat işlerinin toplam 1.750.000.-TL + KDV bedel ile, Kazımdirik Mah.Üniversite Cad. N72 E Bornova/İZMİR adresinde mukim Ru İnşaat Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılmasının onaylanmasına ve
- Şirketimiz ile Ru İnşaat Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilecek zemin iyileştirme ve kaba inşaat işleri sözleşmelerinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036933
BIST
17:082.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,69
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:0817,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0182
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:0818,0353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:081.007,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.007,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:07
|IDEAS
|19,69
|15.629.934
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.081.534
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.053.230
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.979.711
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.519.916
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,22
|3.711.392.089
|% 0,47
|
|EREGL
|30,78
|1.880.865.574
|% -1,16
|
|SISE
|22,16
|1.773.329.377
|% 0,00
|
|SASA
|43,84
|1.555.344.635
|% 2,86
|
|KRDMD
|13,22
|996.664.745
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,60
|458.915.648
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,79
|260.070.771
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|653.782.429
|% -1,06
|
|ODAS
|2,86
|338.224.034
|% 1,42
|
|TSKB
|2,33
|260.708.204
|% -1,69
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2718
|17,2813
|% 0,11
|
|Euro
|18,0014
|18,0243
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,7225
|20,8264
|% -0,70
|
|Frank
|17,2821
|17,3862
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5884
|4,6114
|% 0,08
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,12
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.795
|-23,00
|
|Yarım
|3.284
|3.323
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,00
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,48
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
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17:22ELITE
Yüzde 5.71 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 147 adet işlem
-
17:21DARDL
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 585, 897 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, KOZAA
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 24 artarak (% 0.63 ) 2, 261
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, DENGE, IDEAS, PENTA, UFUK, BRKO, RTALB, RAYSG, GLRYH