***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2022 11:29
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Çanakkale İli Merkez İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan arsaya ilişkin yapı ruhsatı 06.07.2022 tarihi itibariyle alınmıştır.
Sözkonusu taşınmazda, inşaatın bitimini takiben Tab Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. ile imzalanan kira sözleşmesi gereği Burer King restoranı faaliyete geçecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044289
BIST
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|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
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|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
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|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2321
|17,2956
|% 0,16
|
|Euro
|17,5425
|17,6297
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7025
|20,8064
|% 0,09
|
|Frank
|17,5995
|17,7055
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5848
|4,6078
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,04
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.466
|6.644
|58,00
|
|Yarım
|3.165
|3.249
|29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|11,00
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|Gümüş.Ons
|19,29
|19,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,04
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|B. Petrol
|107
|107
|2,47
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