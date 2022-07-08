***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇanakkale İli Merkez İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan arsaya ilişkin yapı ruhsatı 06.07.2022 tarihi itibariyle alınmıştır.Sözkonusu taşınmazda, inşaatın bitimini takiben Tab Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. ile imzalanan kira sözleşmesi gereği Burer King restoranı faaliyete geçecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044289BIST