***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 13:57
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında aktif toplamımızın %2'sini geçmeyen alım ve/veya satım işlemimizin bulunmadığını, portföyümüzde kiralanmış olan gayrimenkullerimizden ise toplam KDV hariç 6.438.562 TL (KDV Hariç) kira geliri elde edildiğini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095035
BIST
13:535.240
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 123,79
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:5318,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:5319,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0361
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:531.108,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.108,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:53
|HKTM
|61,65
|59.474.974
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|15.819.517
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|85.650.217
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,26
|160.399.528
|% -7,99
|
|MARTI
|5,09
|93.904.556
|% -7,12
|
|ADEL
|128,60
|79.598.504
|% -6,20
|
|EKGYO
|9,05
|3.397.884.527
|% 6,72
|
|KOZAL
|562,00
|2.688.190.128
|% 1,12
|
|TTKOM
|23,98
|1.723.466.128
|% 2,74
|
|PGSUS
|473,40
|1.123.862.679
|% 4,04
|
|ENJSA
|32,32
|988.795.186
|% -0,06
|
|ODAS
|9,78
|640.186.032
|% 0,10
|
|IHLGM
|1,16
|41.662.247
|% 1,75
|
|ENJSA
|32,32
|988.795.186
|% -0,06
|
|HLGYO
|5,55
|165.619.503
|% 0,18
|
|EYGYO
|19,68
|465.555.899
|% -4,56
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7620
|18,7662
|% 0,01
|
|Euro
|19,7168
|19,7283
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,1891
|22,3004
|% -0,45
|
|Frank
|19,8959
|20,0158
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9778
|5,0027
|% 0,01
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,19
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,41
|