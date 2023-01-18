***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 11:18
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.01.2023 tarihinde yapılan toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
Portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına,
2023 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'" ile "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102906
BIST
11:055.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 76,31
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.396
En Düşük
5.337
11:0518,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:0520,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1373
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:051.154,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.154,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,98
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ONCSM
|49,76
|1.216.035
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.633.918
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.956.694
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|23.863.281
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|DERHL
|6,64
|10.107.642
|% -2,35
|
|KRSTL
|9,70
|8.675.189
|% -2,22
|
|UFUK
|61,65
|489.139
|% -1,83
|
|THYAO
|149,80
|3.304.507.853
|% 1,63
|
|EREGL
|41,38
|2.526.959.068
|% 1,17
|
|ASELS
|61,85
|2.175.002.596
|% 5,01
|
|KOZAL
|578,70
|1.731.247.124
|% 4,05
|
|KRDMD
|19,63
|1.452.126.813
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,64
|1.095.494.146
|% 0,58
|
|KRDMD
|19,63
|1.452.126.813
|% 0,15
|
|ODAS
|9,19
|669.772.464
|% 3,96
|
|PETKM
|18,77
|1.329.937.093
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,96
|678.430.754
|% 1,74
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7917
|18,7952
|% 0,15
|
|Euro
|20,3872
|20,3981
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,0903
|23,2061
|% 0,47
|
|Frank
|20,4011
|20,5240
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,08
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|0,87
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.835
|7.895
|11,00
|
|Yarım
|3.818
|3.863
|5,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.932
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,57
|0,13
|
|B. Petrol
|86,53
|86,53
|0,61
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:18XU100
Endeks 5, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 29, 812.00 milyon TL de
-
11:18TEKTU
Yüzde 7.96 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 085, 926 adet işlem
-
11:17CMENT
Yüzde 6.06 oranında artışla 70.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 790 adet işlem
-
11:15YGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 869 adet işlem
-
11:14EUREN
Yüzde 4.32 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 639, 916 adet işlem