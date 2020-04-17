***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFATAYE2028 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.10.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) Yıllık Bileşik % 20,7776Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAYE2028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 4,8191 19,3292 20,7776 Evet2 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,491 14 14,7557 Evet3 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 3,109 12,47 13,06614 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFATAYE2028 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838880BIST