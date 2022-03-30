***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFATAY82228 ISIN Kodlu Tahvil Kupon Dönemi Faiz Oranı Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.08.2022Vade (Gün Sayısı) 152Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAY82228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 9,5781Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 38.000.000.-TL nominal değerli, 1. tertip 152 gün 29/08/2022 vadeli, finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.TRFATAY82228 ISIN kodlu tahvilin kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,5781 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013912BIST