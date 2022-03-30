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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.03.2022 09:20
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFATAY82228 ISIN Kodlu Tahvil Kupon Dönemi Faiz Oranı Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 152
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAY82228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 9,5781
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 38.000.000.-TL nominal değerli, 1. tertip 152 gün 29/08/2022 vadeli, finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.TRFATAY82228 ISIN kodlu tahvilin kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,5781 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013912


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PRZMA 3,93 3.016.502 % 8,86  
ADESE 0,78 58.960.392 % 8,33  
DESA 14,39 19.432.759 % 7,87  
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Euro 16,3479 16,3591 % 1,07  
Sterlin 19,2252 19,3216 % 1,07  
Frank 15,7790 15,8740 % 1,21  
Riyal 3,8966 3,9161 % 0,64  
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12:38 Alış Satış %  
Altın Gr. 904 905 5,24  
Cumhuriyet 5.995 6.085 41,00  
Tam 5.970 6.118 44,50  
Yarım 2.885 2.960 21,53  
Çeyrek 1.447 1.480 10,77  
Gümüş.Ons 24,78 24,81 0,02  
Gümüş Gr. 11,68 11,69 0,07  
Seans Raporu 12:38
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