***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFATAY92219 Finansmsna Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFATAY92219 ISISN kodlu Finansman Bonosu itfası gerçekleştirilmişir. Şablonda yapılan güncellemeler gereği zorunlu alanlar girilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2022Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,7534Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,3959Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAY92219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 22.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 23.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 6,7534 675.340 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 10.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli BBB+, Kısa Vadeli A-3 Görünüm:Negatif 21.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin