***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.09.2022 11:58
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFATAY92219 Finansmsna Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRFATAY92219 ISISN kodlu Finansman Bonosu itfası gerçekleştirilmişir. Şablonda yapılan güncellemeler gereği zorunlu alanlar girilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,7534
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,3959
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAY92219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 6,7534 675.340 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 10.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli BBB+, Kısa Vadeli A-3 Görünüm:Negatif 21.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
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