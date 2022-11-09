***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 875.543,589 875.543,589 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 NâmaB Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 22.874.456,411 22.874.456,411 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 23.750.000 23.750.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kullanılmayan rüçhan hakkı olması durumunda, kullanılmayan rüçhan haklarının alımı konusunda Ata Holding A.Ş.'nin taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz 135.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 23.750.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 47.500.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Kasım 2022 tarihli ve 65-1601 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 03 Kasım 2022 tarih ve 2022/61 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurul'un 07 Kasım 2022 tarihli ve 28319 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078523BIST